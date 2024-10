Redel: c’è entusiasmo e voglia di continuare. Attesa per il derby

C’è entusiasmo in casa Redel. Due vittorie su due partite e si procede senza sosta, anche perchè mercoledì sera sarà già tempo di derby di Calabria, in casa della Bim Bum Rende alle ore 20.30 al Palaquattromiglia.

Il post match analizzato da coach Cadeo: “La prima partita a Marigliano eravamo al debutto, la seconda in casa eravamo emozionati, troppo emozionati. Becchiamo un campo neutro.

Ci basiamo tanto sulla difesa e abbiamo iniziato molli con troppi spazi liberi. Barcellona invece, ha preso subito fiducia. Oltre la vittoria, a due punti importantissimi possiamo affermare che il pubblico è l’altra nota positiva. Tanta gente partecipe ed è vicina.

Quando l’ho vinta? Quando non l’abbiamo persa, quando siamo andati sotto, siamo stati bravi a riprenderci nel quarto quarto.

Commentando i risultati, sorprendenti dagli altri campi, il capo allenatore ha affermato:

“Angri ha replicato i 40 punti? Bravi. È un campionato equilibrato, con tante squadre giovani, ci saranno alti e bassi in cui l’entusiasmo farà la differenza. Campionato lungo e complicato”.

Sulle rotazioni lunghe del proprio coach Cadeo si rallegra: “Oltre alla difesa abbiamo costruito una squadra lunga per fare questo tipo di gioco. Oggi alcuni ragazzi hanno chiesto il cambio e la fortuna è che hai 2 opzioni, non una o zero“.

Sono contento, inoltre, delle soddisfazioni giunte dal Memorial Gaetano Gebbia per le formazioni Under“. Vestendo i panni di Responsabile dell’attività giovanile, il Coach ha sottolineato: “C’è tanto da lavorare anche in questo ambito. Molto spesso, è meglio perdere partite in ambito Young ma guardare al futuro. Non voglio dire che sarebbe più proficuo perdere, giammai, ma guardando i ragazzi in campo, tante cose anche in chiave di futuribilità ed in ottica prima squadra vanno cambiate”.