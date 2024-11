Redel Viola in rimonta a Catanzaro. Il derby di Calabria vale la decima vittoria

La Pallacanestro Viola ha affrontato nell’anticipo della decima giornata di Serie B interregionale Division H 2024/2025 il Catanzaro in trasferta. La squadra di coach Cadeo nel primo quarto è rimasta stordita in fase offensiva dai padroni di casa che hanno chiuso sul +17. Nella seconda frazione di gioco, i giallorossi non mollando fino a quando complici un super Cessel ed una difesa con la giusta intensità, Reggio Calabria riapre la partita portandosi sul -12 a fine primo tempo. Nel terzo quarto si ristabilisce un certo equilibrio, i neroarancio si avvicinano sul -2, poi Catanzaro grazie a Carpanzano si riporta sopra di 8 punti. Nell’ultimo quarto si concretizza la rimonta degli ospiti che sorprendono gli avversari con la consueta fase offensiva concreta e quasi sempre ben finalizzata con uno strepitoso Ani. La capolista rimane imbattuta dopo dieci partite.

PRIMO QUARTO

Sono di Agbortabi i primi due punti. Sabbatino da tre per il 5 a 0 di Catanzaro. Agbortabi per il 7 a 0. Carpanzano porta il punteggio sul 10 a 0 dopo meno di tre minuti. Fernandez per i neroarancio. Ani per la Viola (10-4). Carpanzano per i padroni di casa. Donati per il -6 della Viola. Tamulevicius, uno su due ai liberi. Babilodze segna e guadagna un supplementare, che trasforma. Fernandez per il -8 neroarancio. Tamulevicius, due su due ai liberi. Ancora Tamulevicius, due su due dalla lunetta. Tamulevicius schiaccia per il 22 a 8. Donati subisce fallo, zero su dalla lunetta. Anche Bangu, zero su due dalla lunetta nell’azione successiva. Ancora Bangu, uno sue dalla lunetta. Battaglia, due su due ai liberi. Donati al quarto fallo. Battaglia, ancora dalla lunetta due su due. Si chiude la prima frazione sul 26 a 9 per Catanzaro.

SECONDO QUARTO

Cessel servito da Fernandez per il -15 neroarancio, ma sbaglia il supplementare. Battaglia da tre. Cessel da due, risponde Procopio. Ancora Cessel per il 31 a 15. Tamulevicius, uno su due ai liberi. Sipovac per il 43 a 15. Sabbatino per i giallorossi, Sipovac da tre. Paulinus per la Viola. Cessel per il -20 di Reggio Calabria. Paulinus subisce fallo, zero su due ai liberi. Ani da tre (39-22). Tripla di Babilodze per i giallorossi. Ani per i suoi (42-24). Coach Procopio chiama Time Out. Ani dalla lunetta, uno su due. Fernandez per i suoi e subisce fallo, trasforma il libero. Cessel da sotto per il -12. Cessel subisce fallo, fa uno su due. Carpanzano per i giallorossi, risponde Cessel. Carpanzano da tre. Cessel e poi Ani per il -10. Carpanzano, due su due ai liberi. Si va all’intervallo lungo sul 49 a 37.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine. Bangu guadagna la lunetta, fa uno su due. Ani da tre, risponde Annese dalla lunga distanza. Fallo tecnico a coach Procopio. Fernandez dalla lunetta trasforma il libero. Sabbatino in penetrazione. Fernandez da tre. Sabbatino subisce fallo, due su due dalla lunetta. Bangu, due su due ai liberi. Sabbatino penetra e segna. Simonetti da tre, canestro che vale il -8 dei neroarancio. Simonetti per il 58 a 52. Fernandez con una tripla porta Reggio Calabria sul -3. Donati subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Carpanzano subisce fallo sul tiro da tre, realizza tutti i tiri liberi a sua disposizione. Carpanzano ancora da tre. Si va all’ultimo quarto sul 64 a 56.

ULTIMO QUARTO

Battaglia da tre, risponde Ani dalla lunga distanza che subisce fallo e trasforma anche il libero (67-60). Ancora Ani da tre. Cessel da sotto per il -2. Bangu per il pareggio. Paulinus esce per quinto fallo. Procopio sbaglia il libero. Ancora Cessel da sotto per il +2 della Viola. Ancora Cessel subisce fallo, fa uno su due. Ani dalla lunetta, due su due. Battaglia subisce fallo, uno su due ai liberi. Fallo tecnico a coach Procopio. Cadeo chiama Time Out. 4:28 al termine. Fernandez trasforma il tiro libero a sua disposizione. Ani da tre per il +9 neroarancio. Tamulevicius da sotto. Ani subisce fallo, due su due ai liberi. Ancora Tamulevicius per il -7 dei giallorossi. Tamulevicius subisce fallo, due su due ai liberi (74-49). Cessel per il +7 della Viola. Tamulevicius da tre. Battaglia dalla lunetta, due su due. Ani da tre per il +4 dei neroarancio. Ani, due su due dalla lunetta per il +6 a meno di un minuto dal termine. Cessel e poi Ani da tre, risponde Battaglia dalla lunga distanza. Risultato finale 82 a 90 per la Redel Viola Reggio Calabria.