Redel, variazione data per la gara di campionato contro Corato
La partita valida per la settima giornata di ritorno di Serie B interregionale sarà anticipata
20 Febbraio 2026 - 15:29 | Comunicato Stampa
Si comunica che, la gara Redel Reggio Calabria vs Corato Basket in programma al PalaCalafiore domenica 8 marzo alle ore 18,00 , valida per la VII giornata di ritorno del Campionato di Serie B interregionale, é stata anticipata a giovedì 5 marzo alle ore 20,30 per indisponibilità dell’impianto.
Seguiranno per tempo comunicazioni relative al ticketing e agli orari della Biglietteria.