Basket Serie B: la Redel Viola vince e mantiene la vetta, Ragusa insegue. Classifica e risultati

Si è conclusa la 20ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria si gioca il match tra la capolista Redel Viola e la sorpresa Valentino Basket Castellaneta che cerca il colpaccio in riva allo stretto per mantenere le zone alte della classifica. Gara intensa che i neroarancio controllano dal primo quarto mettendo le distanze con la solita difesa e le transizioni di un ottimo Laquintana. I pugliesi provano a restare in gara ma il terzo quarto e decisivo e la Viola conquista la decima vittoria consecutiva.

Sugli altri campi, la Virtus Ragusa recupera lo svantaggio iniziale ed ha la meglio tra le mura amiche contro l’ottima Virtus Molfetta, mentre la Basket Academy Catanzaro subisce in trasferta una dura sconfitta ad opera della Basket School Messina.

Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.

Risultati 20ª giornata

Virtus Ragusa – Virtus Molfetta 96-89

Redel Viola – Valentino Basket Castellaneta 80-54

Bim Bum Rende – Adria Bari 81-86

Virtus Matera – Dinamo Basket Brindisi 80-67

Basket Corato – Barcellona Basket gara in corso

Basket School Messina – Basket Academy Catanzaro 92-81

Svincolati Milazzo – Mola New Basket gara in corso



Turno di riposo per Action Now Monopoli

Classifica

Redel Viola 30

Virtus Ragusa 28

Virtus Matera 26

Dinamo Basket Brindisi 24

Action Now Monopoli 22*

Basket Academy Catanzaro 22

Virtus Molfetta 20

Basket School Messina 20*

Svincolati Milazzo 18

Barcellona Basket 16

Valentino Basket Castellaneta 16*

Basket Corato 14

Mola New Basket 6 *

Bim Bum Rende 6*

Adria Bari 6



*Una partita in meno

Prossimo turno

Basket Academy Catanzaro – Bim Bum Rende

Dinamo Basket Brindisi – Basket School Messina

Barcellona Basket – Virtus Ragusa

Mola New Basket – Basket Corato

Virtus Molfetta – Virtus Matera

Valentino Basket Castellaneta – Svincolati Milazzo

Adria Bari – Action Now Monopoli