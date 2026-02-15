Basket Serie B: la Redel Viola vince e mantiene la vetta, Ragusa insegue. Classifica e risultati
Al Palacalafiore la capolista si impone e archivia la pratica Castellaneta ottenendo la decima vittoria consecutiva
15 Febbraio 2026 - 19:52 | di Redazione
Si è conclusa la 20ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palacalafiore di Reggio Calabria si gioca il match tra la capolista Redel Viola e la sorpresa Valentino Basket Castellaneta che cerca il colpaccio in riva allo stretto per mantenere le zone alte della classifica. Gara intensa che i neroarancio controllano dal primo quarto mettendo le distanze con la solita difesa e le transizioni di un ottimo Laquintana. I pugliesi provano a restare in gara ma il terzo quarto e decisivo e la Viola conquista la decima vittoria consecutiva.
Sugli altri campi, la Virtus Ragusa recupera lo svantaggio iniziale ed ha la meglio tra le mura amiche contro l’ottima Virtus Molfetta, mentre la Basket Academy Catanzaro subisce in trasferta una dura sconfitta ad opera della Basket School Messina.
Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.
Risultati 20ª giornata
Virtus Ragusa – Virtus Molfetta 96-89
Redel Viola – Valentino Basket Castellaneta 80-54
Bim Bum Rende – Adria Bari 81-86
Virtus Matera – Dinamo Basket Brindisi 80-67
Basket Corato – Barcellona Basket gara in corso
Basket School Messina – Basket Academy Catanzaro 92-81
Svincolati Milazzo – Mola New Basket gara in corso
Turno di riposo per Action Now Monopoli
Classifica
Redel Viola 30
Virtus Ragusa 28
Virtus Matera 26
Dinamo Basket Brindisi 24
Action Now Monopoli 22*
Basket Academy Catanzaro 22
Virtus Molfetta 20
Basket School Messina 20*
Svincolati Milazzo 18
Barcellona Basket 16
Valentino Basket Castellaneta 16*
Basket Corato 14
Mola New Basket 6 *
Bim Bum Rende 6*
Adria Bari 6
*Una partita in meno
Prossimo turno
Basket Academy Catanzaro – Bim Bum Rende
Dinamo Basket Brindisi – Basket School Messina
Barcellona Basket – Virtus Ragusa
Mola New Basket – Basket Corato
Virtus Molfetta – Virtus Matera
Valentino Basket Castellaneta – Svincolati Milazzo
Adria Bari – Action Now Monopoli