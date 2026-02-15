La capolista Redel asfalta Castellaneta al Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato il Castellaneta Basket per la quinta giornata di ritorno di Serie B interregionale girone F al Palacalafiore. La squadra di coach Cadeo ha iniziato bene il match con buone percentuali offensive e ha difeso altrettanto positivamente, gli ospiti hanno comunque perforato in diverse occasioni i neroarancio mantenendosi in partita. La prima parte del secondo quarto inizia positivamente per la Viola, meglio i pugliesi prima dell’intervallo lungo che si sono portati sul -10. Il terzo quarto si ècaratterizzato da un attacco prolifico a discapito dei numerosi errori al tiro degli ospiti. Nell’ultima frazione si è segnato molto poco, il punteggio già acquisito nel terzo quarto ha permesso di gestire il vantaggio, acquisendo il +26 finale. La Redel si conferma così capolista del Girone F.

PRIMO QUARTO

Nello starting five della Viola: Marini, Fernandez, Maresca, Zampa, Laquintana. I primi due punti sono di Marini. Ojo e poi D’Apice per il 2 a 4 degli ospiti. Fernandez dalla lunga distanza per il +1. Laquintana per il 7 a 4. Ancora Laquintana per il +5 dei padroni di casa. Buono segna e subisce fallo, che trasforma. Laquintana per l’11 a 7. D’Apice per Castellaneta. Marini dalla lunga distanza. Laquintana per il +7. Coach Luisi chiama Time Out. Ojo dalla lunetta, uno su due. A D’Apice, risponde Clark da tre. Laganà da sotto canestro. Clark per il +11. Ojo in penetrazione. Contini dalla lunga distanza. Marangon guadagna la lunetta, zero su due. Si chiude il primo quarto sul 23 a 17.

SECONDO QUARTO

Fiusco per il +8. Clark dalla lunga distanza. Postigo per gli ospiti. Diaz subisce fallo sul tiro da tre, trasforma due liberi su tre tentativi. Agbortabi da sotto canestro. Fiusco su assist di Laganà. Ancora Fiusco ben servito nuovamente da Laganà per il +13 neroarancio. D’Apice dalla lunetta due su due. Clark in penetrazione. D’Apice in reverse. Laganà dalla lunetta, due su due. Ojo dalla lunetta, uno su due. Laquintana in penetrazione per il 40 a 26. Un errore per compagine. Coach Cadeo chiama Time Out. Spina Diana dalla lunetta, uno su tre dalla lunetta. Tripla di Zampa. D’Apice da sotto canestro. Laquintana dalla lunetta, due su due. Buono segna e guadagna la lunetta, non trasforma i libero. Buono dopo aver recuperato un rimbalzo offensivo. Maresca dalla lunetta, due su due. Contini e poi Postigo per gli avverarsi. Agbortabi dalla lunetta, zero su due. Si va all’intervallo lungo sul 47 a 37.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine. Marini segna. Ojo dalla lunetta, uno su due. Diaz per gli ospiti. Marini da sotto canestro, risponde Ojo. Coach Cadeo chiama Time Out. Ojo dalla lunetta, uno su due. Clark piazza la tripla del +11. Laquintana porta il punteggio sul 57 a 43. Dopo diversi errori offensivi di Castellaneta, Ojo in penetrazione trasforma. Marini dalla lunetta, zero su due. Laquintana dalla lunga distanza per il +15. Agbortabi e poi Fiusco per il 64 a 45. Fiusco in penetrazione per i neroarancio. Agbortabi penetra e guadagna fallo, trasforma i libero. Si chiude il terzo quarto sul 69 a 45.

ULTIMO QUARTO

Marini per la Viola. Contini da sotto per gli ospiti. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Zampa dalla lunetta, uno su due. Agbortabi in reverse. Postigo dalla lunetta, uno su due. Coach Luisi chiama Time Out. Tamulis sbaglia dalla lunetta. Fiusco e poi Marangon per la Viola. Marinelli e Ripepi entrano sul 78 a 50. Spina Diana per i pugliesi. Postigo dalla lunetta, due su due. Marangon da sotto. Risultato finale 80 a 54 per la Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Valentino Basket Castellaneta 80-54 (23-17,24-20,21-8, 11-9)

Redel Viola Reggio Calabria: Agbortabi 9, Fiusco 12, Marangon 4, Marinelli 0, Laganà 4, Fernandez 3, Zampa 4, Marini 14, Maresca 2, Ripepi 0, Clark 10, Laquintana 18. Coach Cadeo

Valentino Bk Castellaneta: Diaz 4, Ojo 12, Lopez 5, Psina Diana 3, Buo 0, D’Apice 12, Casarola 0, Tumulis 4, Buono 7, Contini 7. Coach Lusi

Arbitri: Paolo e Matteo Filesi, entrambi della sezione di Chiaramonte Gulfi (RG)