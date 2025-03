La Redel Viola subisce una sonora sconfitta contro Bisceglie

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la quarta giornata di Play In Gold in trasferta, i Lions Bisceglie. Dopo un primo quarto di gioco molto equilibrato, i pugliesi hanno disputato la seconda frazione in modo impeccabile, mettendo in difficoltà la difesa neroarancio e realizzando la gran parte di tiri provati sul parquet del Palazzetto di Ruvo di Puglia. Nel terzo quarto ha ben figurato la squadra di Cadeo rosicando l’ampio vantaggio dei padroni di casa che comunque hanno resistito rimanendo sul +10. Ultimo quarto di gioco totalmente a favore dei pugliesi che hanno amministrato molto bene il vantaggio, le palle recuperate dalla Viola non vengono trasformate, troppo basse le percentuali dell’intero roster ospite.

PRIMO QUARTO

Un errore per compagine. I primi due punti sono di Simonetti. Dancetovic da tre. Dell’Anna per il +1 di Reggio Calabria. A Okiljevic risponde Ani. Dancevotic per il 7 a 7. El Agbani per i padroni di casa. Dell’Anna dalla lunetta, due su due. El Agbani da tre. Dell’Anna per il -1 della Viola (12-11). Okiljevic, due su due dalla lunetta. Stamatis dalla lunga distanza. Ad El Agabani risponde Simonetti. Rodriguez per il +2 di Bisceglie. Okiljevic, due su due dalla lunetta. Paulinus in reverse, risponde Colombo, Dell’Anna da tre, risponde Rodriguez sempre dalla lunga distanza. Si chiude il primo quarto sul 25 a 21.

SECONDO QUARTO

Rodriguez dalla lunga distanza. Paulinus dalla lunetta, uno su due ai liberi. Okiljevic, uno su due dalla lunetta. Okiljevic per il +9. Coach Cadeo chiama Time Out. Amo per Bisceglie. Okiljevic, due su due. Amo recupera palla e porta i suoi sul +15. Rodriguez da tre, risponde Idiaru dalla lunga distanza. Trentini dalla lunetta, due su due. El Algbani in penetrazione. Simonetti per il -17. Ancora El Algbani. Coach Cadeo chiama Time Out. 4:05 dal termine (46-27). Paulinus per il -16. Dip per Bisceglie. Simonetti per i neroarancio. Ani per il -13. Coach Saputo chiama Time Out. Trentini da tre. Paulinus da sotto canestro. Dip per il +16. Si va all’intervallo lungo sul 53 a 37.

TERZO QUARTO

Paulinus in step back. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Okiljevic, uno su due dalla lunetta. Paulinus dalla lunetta, due su due ai liberi. (55-41). Idiaru per il -12 della Viola. Coach Saputo chiama Time Out. Dip per Bisceglie. Ani da tre. (57-46). Idiaru per il -8. El Algabani dalla lunga distanza. Cessel dalla lunetta, due su due. Ancora Cessel per il -7. Rodriguez dalla lunetta, zero su due. Cessel per il -5. Tecnico alla panchina di Reggio Calabria. Rodriguez trasforma il libero. Colombo, uno su due dalla lunetta. Ani dalla lunga distanza per il -4. Colombo per il 64 a 58. Colombo subisce fallo sul tiro da tre, trasforma due liberi sui tre disponibili. Dip per il +10. Si va all’ultimo quarto sul 68 a 58.

ULTIMO QUARTO

Amo dalla lunetta, zero su due. Colombo per il +12. Coach Cadeo chiama Time Out. Trentini da sotto canestro. Trentini dalla lunga distanza. Amo schiaccia per il 77 a 58, trasforma anche il libero Cessel per il -18. Coach Cadeo chiama Time Out. Amo dalla lunetta, due su due. Paulinus da tre. Fallo tecnico alla Viola, Rodriguez trasforma. Rodriguez ancora dalla lunetta, uno su due. Bisceglie controlla il cronometro, El Algabani per il +22. Dell’Anna segna e subisce fallo, che trasforma. Paulinus da sotto canestro. Ancora Paulinus segna subisce fallo, trasforma il libero. Risultato finale 85 a 71 per Bisceglie.

Il tabellino

Lions Bisceglie – Redel Reggio Calabria 85-71 (25-21,28-16,15-21,17-13)

Lions Bisceglie: Dancetovic 4, Dip 6, Rodriguez 14, El Agbani 19, Cavalieri 0, Amo 9, Macera NE, Del Rosso 0, La Macchia 0, Trentini 11, Okiljevic 13, Colombo 8. Coach Saputo

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 5, Ani 13, Paulinus 20, Traore 0, Simonettti 8, Boniciolli 2, Marinelli NE, Cessel 8, Stamatis 3, Dell’Anna 12, Nicolò NE, Bangu 0. Allenatore Cadeo

Arbitri: signori Matteo Serse di Brindisi e Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce (LE).