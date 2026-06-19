Redel Viola, Vincenzo Lovino: ‘Ultima chance per tutti quanti’

“Non siamo qui per caso. Siamo qui perché crediamo in questo gruppo, in questa maglia"

Sora si scalda e con lei, la Redel Calabria. A poche ore dal via del concentramento decisivo per l’accesso alla B Nazionale, Vincenzo Lovino, assistant coach della formazione reggina, si presenta ai microfoni con lo sguardo di chi non ha ancora digerito l’amaro in bocca, ma con la determinazione di chi sa che il bello deve ancora venire.

“È una fase delicata, nel senso che è l’ultima chance per tutti quanti. Saremo chiamati a tirare fuori davvero le ultime energie rimaste in questa stagione, che ormai volge al termine. Giocare nel weekend del 19, 20, 21 giugno non è una cosa comune. Bisognerà attingere a tutte le energie rimaste, non solo fisiche, ma mentali e nervose. Veniamo da una gara-3 persa praticamente alla fine contro la Scandone, e quindi bisognerà ricaricare le pile e ritrovare il piglio per giocarsi tutto in questo weekend”.

Le altre due squadre: Pizzighettone e Mens Sana.

“La Mens Sana è banale che la presenti io: la conosciamo tutti, è una società storica che sta rinascendo negli ultimi anni. Una squadra che ha fatto molto bene in campionato e che ha disputato play-off eccellenti, non ultima la serie di finale contro Lucca, dove c’è stata battaglia vera fino a gara 3. È una squadra lunga, intensa, con giocatori che hanno gamba e talento. E poi chiaramente ha le caratteristiche delle squadre senesi: tanta ‘garra’, tanta energia. L’altra la conosco forse ancora meglio – ammette Lovino, che contro Pizzighettone ci ha giocato diverse volte. – Troviamo una squadra molto rodata, che ha un nucleo, un’ossatura importante che lavora e gioca da tanto tempo insieme. Si conoscono molto bene. Anche loro sono molto intensi, molto fisici, fanno del dinamismo e della velocità le loro armi principali, oltre chiaramente al talento individuale”.

Ovviamente, il concentramento si giocherà a Sora, ma il tifo reggino non mancherà.

“Ci sarà grandissimo tifo reggino. Tutta la città salirà nel Lazio per l’occasione” assicura Lovino. E a proposito di pubblico, il pensiero corre subito al fotogramma più bello della stagione: il Palasport gremito per gara 3 contro Avellino.

“Penso che dal punto di vista visivo sia stato il momento più bello della stagione, nonostante la sconfitta. Quel palazzetto era pieno quasi tutto. È stato il sogno un po’ per tutti noi che giornalmente ci alleniamo qui e diamo l’anima per questa causa. Il più grande rammarico a fine gara 3 è stato non poter festeggiare e gioire insieme a un pubblico meraviglioso, stupendo. Un palcoscenico di tutt’altra categoria. Emozionante. A me ha fatto veramente un enorme piacere, era da brividi. Ci è mancata la ciliegina sulla torta e ci dispiace, ma questo ci deve dare la forza, la carica, e un po’ di rabbia, per portare comunque quell’obiettivo, quella gioia. Tutto il pubblico che ha riempito questo palazzetto non ci è riuscito domenica. Cercheremo di farlo nel prossimo fine settimana”.

Lovino chiude con un messaggio alla città: “Non siamo qui per caso. Siamo qui perché crediamo in questo gruppo, in questa maglia“.