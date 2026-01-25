Colpaccio della Redel, rimonta a Molfetta e vittoria all’overtime

Le triple di Laganà e Ferandenz hanno riaperto il match sul finale, portando i neroarancio al supplementare

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la seconda giornata di ritorno di Serie B interregionale girone F, la DAI Optical Virtus Molfetta al PalaPoli ( a porte chiuse per la squalifica). La prima frazione ha visto protagoniste le triple messe a segno da entrambe le compagini con Favali e Laquintana rispettivamente per i padroni di casa e gli ospiti. I pugliesi hanno dimostrato tutta la loro forza nel secondo quarto. Bene la Redel all’uscita dall’intervallo lungo si è avvicinata alla Virtus Molfetta. I canestri, prima Laganà e poi Fernandez dalla lunga distanza, hanno definitivamente riaperto la partita portandola all’overtime. Quest’ultimo è stato gestito meglio dai neroarancio che con un solo punto di distacco hanno conquistato la vittoria in trasferta. Un’ulteriore prova di forza della squadra di Cadeo che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Quarta, risponde Zampa. Ancora Quarta per il 4 a 2. Favalini e poi Natali da tre. Marini per il 10 a 5. Ancora Marini per il -2. Favali da tre. Sirakov dalla lunetta, due su due. Laquintana da sotto canestro. Favali segna e guadagna la lunetta. Laquintana, uno su due dalla lunetta. Sirakov per il 20 a 11. Pieri per i padroni di casa. Coach Cadeo chiama Time Out. Laquintana dalla lunga distanza. Altra tripla di Laquintana. Favali dalla lunga distanza. Laquintana di nuovo dalla lunga distanza. Bolis per Molfetta. Favali per il +10 dei pugliesi. Maresca per il -7 dei neroarancio. Si chiude il primo quarto sul 30 a 23.

SECONDO QUARTO

Clark dalla lunetta, due su due. Natalini quattro punti consecutivi. Laganà dalla lunetta, due su due. Bolis dalla lunetta, due su due. Marini dalla lunetta, due su due. Sirakov in penetrazione, risponde Laquintana in sospensione. Coach Azzolini chiama Time Out. Sirakov da tre per il 39 a 31. Ancora Sirakov per il +11 di Molfetta. Marini segna e guadagna un supplementare, che trasforma. Mezzina trasforma da sotto canestro, risponde Marini. Coach Cadeo chiama Time Out. Bolis dalla lunetta, due su due. Laquintana dalla lunga distanza. Pieri da sotto canestro. Marini dalla media distanza per il -7. Sirakov in penetrazione. Favali da tre. Fernandez dalla lunetta due su due. Coach Azzolini chiama Time Out. Si va all’intervallo lungo sul 53 a 43.

TERZO QUARTO

Sirakov dalla lunetta, zero su due. Favali a segno. Sirakov per il +14 di Molfetta. Laquintana per il 57 a 45. Pieri, due su due dalla lunetta. Laganà trasforma e segna il supplementare. Quarta dalla lunga distanza. Clark per il -12 dei neroarancio. Coach Azzolini chiama Time Out. Laganà per il 62 a 52. Ancora Laganà per il -8. Laganà da tre poi Clark da sotto canestro. Bolis per il 64 a 59. Laganà per il -3, risponde Bolis dalla lunga distanza. Laquintana, due su due dalla lunetta. Zampa da sotto canestro. Favali per il -4 di Molfetta, risponde Clark. Favali dalla lunetta, due su due. Fallo tecnico a Laganà, Sirakov trasforma il libero. Si va all’ultimo quarto sul 72 a 67.

ULTIMO QUARTO

Quarta dalla lunga distanza. Fiusco per i neroarancio. Laganà dalla lunetta, due su due. Fallo tecnico a Bolis ed alla panchina della Redel, si compensa il tutto. Bolis a segno dalla media distanza. Laquintana dalla lunga distanza. Favali dalla lunetta, uno su due. Favali in reverse. Coach Cadeo chiama Time Out. La schiacciata di Marini vale il -4. Bolis da tre, risponde anche Laquintana dalla lunga distanza. Natalini dalla lunetta, uno su due. Laquintana guadagna la lunetta. Coach Azzolini chiama Time Out. Laquintana due su due dalla lunetta. Bolis dalla lunetta, due su due. Marini dalla lunetta, uno su due. Pieri dalla lunetta, due su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Bolis dalla lunetta, due su due. La tripla di Laganà vale il -5. Fernandez per il -2. Fernandez dalla lunetta, due su due. Azzolini chiama Time Out. Si va all’overtime sul 90 a 90.

Overtime

Diversi errori per compagine. Sirakov dalla lunga distanza. Maresca da sotto canestro. Sirakov dalla lunga distanza. Laganà dalla lunetta, due su due. La tripla di Laquitana vale il +1. Pieri dalla lunetta, due su due. 1:35 al termine. Laquintana dalla lunetta, due su due. Molfetta sul finale nonostante gli errori neroarancio, si distrae e sbaglia vari tentativi di tiro. Risultato finale DAI Optical Molfetta – Redel Viola Reggio Calabria 98-99.

Il tabellino

DAI Optical Virtus Molfetta – Redel Viola Reggio Calabria 98-99 dts (30-23,23-20,19-24,18-23,8-9)

DAI Optical Virtus Molfetta: Bolis 18, Quarta 10, Potito NE, Favali 27, Natalini 8, Brugia NE, Senghor 0, Pieri 10, Annese NE, Mezzina 2, Sirakov 23. Allenatore Azzolini

Redel Viola Reggio Calabria: Fiusco 2, Laganà 21, Fernandez 7, Zampa 4, Marini 15, Maresca 8, CLark 8, Viola NE, Laquintana 34. Allenatore Cadeo

Arbitri: Giorgia Carella di Brindisi e Matteo Conforti di Matera