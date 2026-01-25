Basket Serie B, vittoria in trasferta per Redel Viola e Virtus Ragusa. Classifica e risultati
I neroarancio rimontano e al supplementare portano a sette la striscia positiva in un PalaPoli senza pubblico
25 Gennaio 2026 - 19:55 | di Redazione
Si è conclusa la 17ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
La Redel Viola ha affrontato la complicata trasferta contro la Virtus Molfetta in un PalaPoli a porte chiuse per squalifica. Gara combattuta con i padroni di casa in vantaggio per tutto il match fino al recupero nel finale dei neroarancio. Nell’ultimo possesso del supplementare gli uomini di coach Cadeo difendono bene il punto di vantaggio e ottengono la settima vittoria consecutiva.
Sugli altri campi, la Bim Bum Basket Rende ottiene la sua terza vittoria stagionale contro la Basket School Messina, mentre la Dinamo Basket Brindisi, nell’anticipo di ieri, conferma il buon momento tra le mura amiche vincendo contro la Svincolati Milazzo.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 17ª giornata
Dinamo Basket Brindisi – Svincolati Milazzo 74-67
Bim Bum Rende – Basket School Messina 94-83
Virtus Molfetta – Redel Viola 98-99 dopo 1 t.s.
Barcellona Basket – Valentino Basket Castellaneta 95-92 dopo 1 t.s.
Action Now Monopoli – Virtus Matera 77-79
Basket Academy Catanzaro – Basket Corato (gara in corso)
Adria Bari – Virtus Ragusa 78-87
Turno di risposo per Mola New Basket
Classifica
Virtus Ragusa 26
Redel Viola 24
Dinamo Basket Brindisi 22
Virtus Matera 22
Action Now Monopoli 20
Virtus Molfetta 16
Basket Academy Catanzaro 16
Svincolati Milazzo 16
Basket School Messina 16*
Barcellona Basket 16
Valentino Basket Castellaneta 14
Basket Corato 12
Mola New Basket 6 *
Bim Bum Rende 6
Adria Bari 4
*Una partita in meno
Prossimo turno
Svincolati Milazzo – Virtus Molfetta
Valentino Basket Castellaneta – Mola New Basket
Virtus Matera – Adria Bari
Redel Viola – Barcellona Basket
Virtus Ragusa – Basket Academy Catanzaro
Basket Corato – Dinamo Basket Brindisi
Basket School Messina – Action Now Monopoli