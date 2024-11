Palacalafiore in festa, la Viola supera Angri e consolida il primato

La Redel Viola non si ferma più e ottiene in un Palacalafiore caldissimo la settima vittoria consecutiva di questo strabiliante inizio di stagione. Contro Angri Pallacanestro era il match clou e la gara, equilibratissima e combattuta fino all’ultima frazione, non ha disatteso le aspettative.

Una gara intensa con qualche assenza importante per Angri

Gli ospiti pagano alcune assenze: Enihe è indisponibile e coach Chiavazzo oltre a Bonanni e Borriello in panchina ha il solo under Mastrototaro. Ma Angri è una squadra arcigna e ben organizzata, sa sfruttare bene le armi in suo possesso e non è arrivata in riva allo Stretto a fare la figura della comparsa.

Coach Cadeo lo sa, la Viola risponde colpo su colpo, break su break alla compagine campana fino a un ultimo quarto deciso da un redivivo Ivanaj.

L’equilibrio dei primi due quarti e la rimonta dei neroarancio

Palla a due e parte subito bene la Viola con Paulinus e Ani, ma gli ospiti non sono secondi per caso: Granata sostituisce bene l’assente Enihe, Valle dirige con intelligenza e segna punti preziosi, e Martinez si conferma il cannoniere temibile delle prime giornate. Cessel parte in quintetto e si incolla a Milojevic (limitato stasera a 11 punti), i neroarancio hanno qualcosa in più ma Angri è sempre lì e il punteggio resta in parità. L’inerzia nel secondo quarto è ancora a favore dei campani. Cadeo rimette Fernandez, Ani e Cessel per ridare forza e centimetri al quintetto, ma i neroarancio non segnano più, Angri non si ferma e ribalta il risultato portandosi sul +10.

Blackout solo momentaneo dei neroarancio che con Paulinus e Idiaru completano la rimonta chiudendo la prima metà sul 43-45.

Il Palacalafiore esplode nell’ultimo quarto

Al rientro dal riposo lungo, coach Scarpa ripassa con Cessel i movimenti difensivi in post basso. La Viola rientra in campo e continua a commettere tanti, troppi errori. Luca Valle e i campani con un giro palla ragionato eludono la difesa di coach Cadeo. Il play dei condor punisce i neroarancio riportando con una bomba Angri sul più sette.

Il Palacalafiore non ci sta, ribolle. E la risposta di Fernandez e compagni, come sempre finora, arriva netta e chiara. La difesa aumenta i giri, in attacco Ani (mvp con 22 punti e 26 di valutazione) è autore del primo allungo.

Angri sembra non riuscire a riprendere in mano la gara, coach Chiavazzo ha gli uomini contati, i falli pesano e la stanchezza si fa sentire: i campani non segnano più, nel quarto quarto solo 7 punti.

Ivanaj ne fa due di fila e il Palacalafiore esplode, la panchina corre in campo ad abbracciarlo: è il +11, è il sigillo alla partita, ed è la rinascita di un giocatore tanto atteso, l’ennesima prova che il gruppo neroarancio è granitico e punta ad arrivare lontano.

Finisce con la Redel Viola sopra di 22, 85-63 il punteggio finale che merita l’abbraccio caloroso del pubblico reggino.

Prossimo appuntamento: Pallacanestro Antoniana

Prossimo impegno per la capolista sarà la trasferta a Sant’Antonio Abate contro la Pallacanestro Antoniana, con l’obiettivo di consolidare partita dopo partita le solide basi costruite sapientemente quest’estate dalla società neroarancio. Per il sogno promozione occorre migliorare alcune dinamiche offensive, limitare sbavature, errori tecnici e cali di tensione, ma la filosofia del lavoro di coach Cadeo è in questo senso una garanzia e la Viola ha ancora tanta fame e voglia di stupire il pubblico di Reggio.