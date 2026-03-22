Referendum giustizia, l’affluenza alle urne alle ore 12:00 e il dato in Calabria

Arriva il primo dato sull’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia. Ed è un dato che offre già una prima fotografia della partecipazione al voto, sia a livello nazionale che in Calabria. In tutta Italia le sezioni sono 61.533, mentre nella nostra regione sono 2.407. La distribuzione provinciale vede Catanzaro con 426 sezioni, Cosenza con 882, Crotone con 211, Reggio Calabria con 676 e Vibo Valentia con 212.

Secondo questo primo rilevamento, l’affluenza in Italia si attesta al 14,89 %, mentre in Calabria si ferma al 9,74%. Un dato basso, che colloca la regione ben al di sotto della media nazionale già nelle prime ore di voto. Le prime rilevazioni diffuse dal portale Eligendo del Viminale e rilanciate dalle agenzie parlano infatti di un’affluenza nazionale al 14,89%.

C’è un dato però che emerge e che interessa la nostra regione: la Calabria, in questa prima finestra di rilevazione, risulta la regione con la percentuale più bassa d’Italia. Un segnale chiaro di scarsa partecipazione, almeno per il momento.

Si tratta naturalmente di un dato parziale, destinato ad aggiornarsi nel corso della giornata, ma che rappresenta il primo indicatore dell’andamento del voto.