Referendum giustizia: le forze del centrosinistra reggino aderiscono al ‘Comitato per il No’

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde e Rifondazione Comunista aderiscono al Comitato della società civile per il No al referendum sulla giustizia, promosso contro la riforma che introduce la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante e modifica in modo rilevante l’assetto costituzionale del sistema giudiziario.

Le forze politiche del centrosinistra sostengono l’iniziativa del Comitato e parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione di mercoledì gennaio alle ore 10 all’E’ Hotel, contribuendo alla costruzione di un fronte unitario che vede insieme partiti, società civile, associazioni e cittadini.

h2 Perché il Comitato dice No al referendum sulla giustizia

Il referendum interviene in modo profondo sugli equilibri tra i poteri dello Stato e rischia di indebolire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, senza affrontare i nodi strutturali che incidono sull’efficienza e sulla qualità della giustizia italiana.

Per queste ragioni, le forze aderenti al Comitato per il No promuoveranno una campagna informata e partecipata, finalizzata a spiegare ai cittadini il contenuto del quesito referendario e le conseguenze concrete della riforma.

h2 Campagna e iniziative del centrosinistra sul referendum

Il centrosinistra conferma il proprio impegno a sostenere le iniziative del Comitato, promuovendo momenti di confronto pubblico e di informazione sul merito del referendum.