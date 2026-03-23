Referendum, anche in Calabria vince il No: affluenza al 48%

Tra i capoluoghi di provincia è Cosenza quella dove più alta è stata l'affluenza con il 54,15%, seguita da Reggio (53,57%)

Si ferma sotto il 50%, al 48,37% secondo i dati pubblicati sul sito del Viminale Eligendo, l’affluenza in Calabria per il referendum sulla giustizia. La regione risulta così la penultima per numero di votanti in Italia.

Al referendum del 2020 – coincidente in Calabria con la tornata delle comunali che riguardarono anche Reggio Calabria e Crotone – l’affluenza fu del 45,18%.



A livello provinciale è Catanzaro l’unica che supera la soglia arrivando al 50,85% seguita a breve distanza da quella di Reggio Calabria con il 49,05%. Quindi Cosenza (48,25%), Vibo Valentia (47,10%) e Crotone 42,64%.



Tra i capoluoghi di provincia è Cosenza quella dove più alta è stata l’affluenza con il 54,15%, seguita da Reggio (53,57%), Catanzaro (52,94%), Vibo Valentia (51,17%) e Crotone (47,11%).



Entrambi nel cosentino i comuni in cui si è votato di più e di meno: a Cellara l’affluenza è stata del 68,67% e a Terravecchia il 28,63%.

No al referendum sulla giustizia in netto vantaggio in Calabria a circa metà elle sezioni scrutinate. Con 1.033 sezioni su 2.407, il no, infatti, è al 57,07% mentre il Sì al 42,93%.