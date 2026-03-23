Referendum Giustizia, le prime proiezioni: il No in vantaggio

Referendum sulla Giustizia, La seconda proiezione di Tecnè per Quarta Repubblica attesta il NO al 54% ed il SI’ al 46%. La copertura del campione è del 49%. Il no al 53,1% e il sì al 46,9%: queste invece le stime della proiezione del consorzio Opinio per la Rai. La copertura del campione è del 12%.

“E’un exit che da’ il segno di un Paese spaccato a metà, di una consultazione schiettamente politica” con “la natura dello scontro molto lontana dal quesito: dovremo commentare un risultato decisamente politico che in questo momento ci dà il segnale di un Paese spaccato sia sul merito del quesito sia sul contesto politico nel quale si è svolto”, ha detto Gian Domenico Caizza del comitato ‘Sì separa’ in collegamento con lo speciale del Tg1 sul referendum.

“Sembra bellissimo, sono molto felice che la nostra galoppata abbia ottenuto almeno il risultato di far tornare la voglia di votare a milioni di cittadini. L’isola degli astenuti è riemersa. Aver fatto tornare la voglia di votare mi sembra un risultato notevole del comitato Società civile per il no”, ha detto Giovanni Bachelet, presidente del comitato civico per il no, intervistato durante l’edizione speciale del Tg1 dedicata al referendum.