Campagna referendum giustizia, Occhiuto: ‘Un disastro comunicativo’

“Qualcuno lo ha scritto e io lo condivido: è stato un disastro comunicativo. Non tanto per la campagna elettorale di Forza Italia, perché Giorgio Mulè ha fatto una campagna straordinaria stando sempre nel merito della riforma. Ma a volte non siamo riusciti a contrastare le fake news che venivano dall’altra parte”.

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Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervenendo a Sky TG24, rispondendo a una domanda sull’esito referendario e su cosa non abbia funzionato nella campagna del centrodestra.