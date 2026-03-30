Campagna referendum giustizia, Occhiuto: ‘Un disastro comunicativo’
"A volte non siamo riusciti a contrastare le fake news che venivano dall'altra parte", le parole del presidente della Regione Calabria
30 Marzo 2026 - 10:43 | di Redazione
“Qualcuno lo ha scritto e io lo condivido: è stato un disastro comunicativo. Non tanto per la campagna elettorale di Forza Italia, perché Giorgio Mulè ha fatto una campagna straordinaria stando sempre nel merito della riforma. Ma a volte non siamo riusciti a contrastare le fake news che venivano dall’altra parte”.
Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervenendo a Sky TG24, rispondendo a una domanda sull’esito referendario e su cosa non abbia funzionato nella campagna del centrodestra.
“Abbiamo lasciato che si rappresentasse questa riforma come voluta da una parte politica che quasi voleva affrancarsi dalla magistratura. Non era così, anzi, la riforma serviva ad affrancare la magistratura dalle correnti. Ma evidentemente non ci siamo riusciti”, ha proseguito.
“E’ stato anche un voto contro chi governa, ma manca ancora un anno e credo che il governo possa recuperare tutte le ragioni che possono indurre gli italiani a scommettere ancora su Giorgia Meloni e sul centrodestra”, ha osservato Occhiuto.