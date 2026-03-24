Referendum giustizia, a Reggio vince il Sì: i cinque Comuni con le percentuali più alte

Nel post referendum sulla giustizia, in Calabria c’è un dato che spicca più di tutti: la provincia di Reggio Calabria è stata l’unica in cui il Sì ha chiuso davanti al No.

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A livello regionale, infatti, il No ha prevalso con il 57,26%, mentre nel Reggino il Sì si è imposto con il 53,10% contro il 46,90% del No. Un dato che conferma una tendenza diversa rispetto al resto della regione.

A trascinare il risultato della provincia sono stati soprattutto alcuni centri dell’area aspromontana, dove il consenso alla riforma ha raggiunto percentuali molto alte, in diversi casi ben oltre l’80%. È qui che si concentra la classifica dei cinque Comuni della provincia di Reggio Calabria in cui il Sì ha ottenuto le percentuali più alte.

La classifica dei primi cinque Comuni del Reggino per percentuale di Sì

San Procopio – 90,69% Platì – 89,63% Sinopoli – 85,61% San Luca – 82,39% Africo – 78,70%

La fotografia del voto mostra quindi una provincia che, pur inserita in una Calabria orientata in maggioranza verso il No, ha espresso una posizione opposta. Un segnale politico e territoriale netto, che emerge ancora di più guardando ai numeri dei singoli Comuni, dove il Sì ha trovato percentuali molto elevate e concentrate soprattutto in alcune aree ben precise del Reggino.

Nelle altre province calabresi, invece, il No si è imposto con margini più ampi: 63,74% a Cosenza, 59,51% a Catanzaro, 58,23% a Crotone e 56,99% a Vibo Valentia. È questo confronto a rendere ancora più significativo il dato reggino nel quadro complessivo del referendum.