Referendum sulla Giustizia, vince il No. Meloni: ‘Gli italiani hanno deciso’

Vince il No nel referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Il No è saldamente in testa secondo i dati reali, riferiti a due terzi delle sezioni scrutinate (al lordo del voto all’estero): si attesta al 54%, mentre il Sì insegue a distanza al 46 per cento.

Il sì vince solo in 4 regioni

Il sì vince solo in quattro regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. Il no si impone in tutte le altre.

«Vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia», annuncia YouTrend sul suo account X, attraverso il suo decision desk. Secondo i dati diffusi, con 20.932 sezioni scrutinate su 61.533, il vantaggio del No per YouTrend risulta ormai irrecuperabile.

“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”. Questo il commento, attraverso un video, della Premier Giorgia Meloni.