Referendum giustizia, La Russa: ‘Basito da Gratteri. Offende milioni di cittadini’

“Sul referendum ho sempre auspicato un dibattito sereno, un confronto civile tra le diverse posizioni.

Rimango pertanto basito dalla grave dichiarazione rilasciata dal procuratore Nicola Gratteri che in un’intervista ha sostenuto che ‘a votare Sì saranno indagati, imputati, la massoneria deviata e i centri di potere’. Gratteri ricopre un incarico molto importante e la sua affermazione oltre ad essere priva di verità, offende milioni di cittadini che non voteranno come lui. Mi auguro possa tornare sui suoi passi anche perché la sua dichiarazione fa alzare e di parecchio i toni dello scontro politico”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato.

Fonte: Ansa Calabria