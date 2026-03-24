Schlein lancia il Csx dopo il Referendum: ‘Messaggio chiaro inviato al Governo Meloni’

“Arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devono ascoltare il Paese e le vere priorità. E’ anche un messaggio per noi.

Il Paese chiede un’alternativa e noi abbiamo la responsabilità di organizzarla. C’è già una maggioranza alternativa al governo. Questo voto ci consegna una grande responsabilità. Lavoreremo con le forze della coalizione progressista per costruire l’alternativa”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa al Nazareno dopo la vittoria del No al Referendum sulla riforma della giustizia.

I leader progressisti “spero di vederli in piazza e festeggiare insieme. Abbiamo sempre detto che troveremo insieme le modalità per la costruzione del programma.

Discuteremo di tutto, modalità e tempi. Ho sempre detto che in caso di primarie sarei stata assolutamente disponibile. Noi continuiamo a essere testardamente unitari”.

“Questa vittoria è vostra – dice Schlein – avete difeso la Costituzione perché la Costituzione è di tutti e il governo non la può cambiare da solo. Noi ci metteremo in ascolto, c’è già una maggioranza alternativa a questo governo e noi lavoreremo per essere all’altezza delle vostre aspettative. La promessa che vi vogliamo fare dopo questa mobilitazione condivisa è l’unità. Continueremo ad essere testardamente unitari”.