Reggio, Abio regala sorrisi ai bimbi in Pediatria

Oggi è un giorno di gioia per i volontari dell’ABIO Reggio Calabria -Associazione Per il bambino in Ospedale-, stamattina hanno consegnato nella hall del Grande Ospedale Metropolitano per il reparto di Pediatria, alcuni doni per i bimbi ricoverati, preparati e impacchettati con cura seguendo le norme anti contagio dalle volontarie.

I volontari dell'Abio vicini ai bambini ricoverati in Pediatria

Nei pacchi regalo, tra l’altro, i piccoli degenti hanno trovato un kit Lego, grazie al progetto “LEGO Build To Give”, ABIO e Lego Italia anche quest’anno sono insieme per portare un sorriso ai bambini in ospedale. Purtroppo, a causa della pandemia, i nostri volontari non possono essere fisicamente presenti, ma si sono avvalsi della collaborazione di “Elfi speciali”, che provvederanno alla distribuzione dei doni. In questo anno così difficile per tutti, anche da fuori l’ospedale, anche se non in presenza, abbiamo voluto regalare un pensiero ai bambini della pediatria in vista del Natale. Le misure anti-covid non consentono di entrare in reparto, ma i volontari Abio sono lo stesso vicini ai piccoli pazienti, ai loro cari e al personale, dimostrandolo con piccoli gesti come questo, è il nostro modo per far arrivare a tutti loro il nostro pensiero e l’augurio di un sereno Natale pieno di speranza nel cuore.

Stare lontano dal reparto e dai bambini pesa moltissimo a tutti noi di Abio.

''Ci mancherà non poter essere lì a vedere le loro espressioni quando apriranno i regali e i biglietti che abbiamo preparato per loro. Non poter festeggiare con loro il Natale come eravamo abituati a fare, non poter essere d’aiuto ai medici e gli infermieri è un dispiacere grande, tanto più che, in questa situazione, bambini e genitori hanno ancora più bisogno di calore e vicinanza e di attimi di spensieratezza.

Rendere meno traumatica la degenza del bambino in ospedale attraverso il gioco, le attività ludiche e l’ascolto; rendere gli ambienti accoglienti e festosi, collaborare con medici, infermieri: questa è la MISSION ABIO. Noi volontari non vogliamo fermarci, appena sarà possibile torneremo, non vediamo l’ora!!

Nonostante il Covid-19 abbia bruscamente bloccato il nostro servizio in ospedale, Abio Reggio Calabria non ha fermato la sua missione istituzionale: essere accanto ai bambini in ospedale''.

I volontari hanno continuato quotidianamente a far sentire la loro presenza anche da lontano, attraverso la pagina Facebook ABIO Reggio Calabria, la consegna di addobbi e materiale ludico, sviluppando progetti dedicati ai piccoli degenti.

I ringraziamenti di Abio al primario di Pediatria