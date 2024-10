Regent Beach a ritmo di musica: arrivano Ginjinha & Domenico Falleti

Al Regent Beach Hotel & Apartment l’estate prosegue a ritmo di musica. La storica struttura di Reggio Calabria, famosa per un’offerta ricettiva a 360° presenta il nuovo evento di questa settimana.

QUANDO

Il bellissimo ristorante affacciato sullo Stretto, vedrà protagonisti i Ginjinha Latin Band trio & Domenico Falleti. Samba, bassa nova e sonorità sudamericane tutte da ascoltare e ballare a pochi passi dal nostro bellissimo mare.

L’appuntamento con la buona musica e l’ottima cucina è fissato per sabato 27 luglio a partire dalle ore 20:30.

A far gola, infatti, non è solamente la speciale musica dal vivo che allieterà il vostro sabato sera, ma anche la straordinaria offerta culinaria del Galà Restaurant. “Galà” del Regent Beach prende il suo nome dal ristorante dell’Excelsior. Le diverse strutture reggine fanno parte di una grande famiglia e per questo motivo si è cercato di creare un legame tra loro.

I menù di terra e di mare a km0 pensati per soddisfare le diverse esigenze della clientela, saranno in grado di conquistare il vostro palato.

INFO & PRENOTAZIONI

Struttura ricettiva Regent: 0965301067