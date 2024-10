Reggina 1914, modalità di ingresso al Granillo

La Reggina 1914, in seguito alle problematiche verificatesi ai tornelli prima della gara con il Siracusa ed in relazione a quanto comunicato dall’Osservatorio sulla Sicurezza e dalle Forze dell’Ordine, CONSIGLIA di recarsi allo stadio con largo anticipo in modo di evitare lunghe file all’ingresso. Le porte dello Stadio “Oreste Granillo” saranno aperte un’ora prima dell’inizio della gara.

Cosi come previsto dalla legge, tutte le persone in possesso di tagliando di accesso, ivi compresi soci, dirigenti, sponsor, diversamente abili ed organi di informazione, dovranno presentarsi con al tornello munite di documento d’identità.

Grazie per la collaborazione

Fonte: Ufficio Stampa Reggina 1914