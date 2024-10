Reggina, con il Melfi è una finale. Serve la spinta del Granillo

di Pasquale Romano – La settimana della verità. Nel giro di sette giorni, la Reggina si gioca una stagione. Non è una forzatura, gli amaranto infatti sono attesi da tre scontri diretti infuocati in zona salvezza, è il momento di tirare fuori gli artigli. Domani al Granillo arriverà il Melfi, due lunghezze dietro Coralli e compagni in classifica, poi sarà il turno di Taranto (in trasferta) e Catanzaro.

Dopo il passo falso con la Vibonese e il buon pareggio di Siracusa, serve a tutti i costi una vittoria, per portarsi a +5 sul Melfi e avere cosi buone possibilità di scansare il rischio di retrocessione diretta. “La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente, vogliamo dimostrarlo in campo domani con i fatti. Gli scontri diretti sono fondamentali per definire la lotta salvezza. I nostri tifosi sono importanti, ci sono mancati contro la Vibonese. Se domani il Granillo sarà più pieno, avremo un motivo in più per conquistare la vittoria”, le dichiarazioni di Zeman alla vigilia.

Il tecnico amaranto, salvo sorprese, confermerà il 3-5-2. Un dubbio per reparto, tutti sul centrodestra, con Gianola, Bangu e Cane che sembrano in vantaggio nei confronti di Cucinotti, Knudsen e Maesano. In attacco, al fianco di capitan Coralli, solito ballottaggio tra Bianchimano e Coralli. Porcino e De Francesco, elementi imprescindibili, hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e scenderanno regolarmente in campo dal 1′.

Il presidente Praticò, attraverso un comunicato, ha chiesto il sostegno dei tifosi, il calore del popolo amaranto. Sarebbe fondamentale ritrovare, almeno in parte, la spinta che il Granillo ha assicurato nella prima parte di stagione. Il patrimonio della Lega Pro è un tesoro che la Reggina e Reggio Calabria non possono perdere, e che bisogna difendere con le unghie e i denti dopo le recenti sofferenze e tribolazioni.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-5-2) – Sala; Gianola, De Vito, Kosnic; Cane, Bangu (Knudsen), Botta, De Francesco, Porcino; Coralli, Leonetti (Bianchimano). All. Zeman