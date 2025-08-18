Reggina: campagna abbonamenti seconda fase. Da oggi anche allo Store ufficiale

"Il richiamo di un amore che non si spegne, di una storia scritta con il sudore, le lacrime e la voce di chi non ha mai smesso di crederci"

“Cuore Amaranto” è il claim scelto dal club per il lancio della campagna abbonamenti della stagione sportiva 2025/26. Uno slogan che nasce dal profondo, che parla di passione autentica, di battiti condivisi, di una fede che non conosce categorie né confini.

È il richiamo di un amore che non si spegne, di una storia scritta con il sudore, le lacrime e la voce di chi non ha mai smesso di crederci.

Al via la seconda fase con la sottoscrizione libera. Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso lo Store Ufficiale corso Garibaldi n. 505 ne seguenti giorni e orari:

dal 18 al 27 agosto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20. Chiuso la domenica, aperto il lunedì mattina.

On line sul portale Vivaticket e presso il punto vendita autorizzato BCENTERS (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30).

E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità.

Il club comunica che, per la stagione in corso, non è prevista la Giornata Amaranto. Una scelta dettata dalla volontà di premiare la vicinanza dei propri tifosi, garantendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe con un’unica formula, l’abbonamento infatti sarà valido per tutte le 17 gare interne di campionato, senza esclusioni.

Prezzi

INTERO: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 230, Tribuna Centrale € 390, Vip € 550

UNDER 14: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 70, Tribuna Centrale € 70

Dai 14 ai 17 anni: Curva Sud € 80, Tribuna Laterale € 100, Tribuna Centrale € 150

DONNE: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500

OVER 65: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500

DIVERSABILI: Tribuna Laterale € 170 (riservato ai possessori della legge 104 con disabilità superiore al 74%).

BAMBINI gratis fino a 6 anni.

I prezzi sono esclusi di costo di prevendita

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK EASY

È possibile rateizzare l’abbonamento con un finanziamento personalizzato alle seguenti condizioni:

Finanziamento minimo 180 € massimo 5.000 € (possibilità di cumulare abbonamenti famiglia).

Durata finanziamento – 10 rate, TAN 0.

I costi a carico del cliente finale saranno esclusivamente:

Imposta di bollo sulla prima rata pari a 16 €, Spese pari a 3.7% dell’importo finanziato – esempio su 400 euro di finanziato il cliente pagherà 14.80 € di spese e 16 di imposta di bollo.