Reggina: si avvicina la nuova stagione. Il calendario di settembre
Tre trasferte nelle prime cinque partite, ma gli amaranto dovranno partire subito forte
18 Agosto 2025 - 10:24 | Redazione
I giorni passano e la nuova stagione si avvicina. La prima uscita ufficiale è fissata per il 31 di agosto con la Reggina impegnata in Coppa Italia contro la Vibonese. La settimana successiva sarà campionato con gli amaranto che faranno il proprio esordio in trasferta contro il Favara, mentre alla seconda giornata sarà subito scontro diretto con la Nissa.
Il calendario di settembre
7/9: Castrumfavara – Reggina
14/9: Reggina – Nissa
21/9: Vibonese – Reggina
24/9: Reggina – Gelbison
28/9: Savoia – Reggina