Reggina: si avvicina la nuova stagione. Il calendario di settembre

I giorni passano e la nuova stagione si avvicina. La prima uscita ufficiale è fissata per il 31 di agosto con la Reggina impegnata in Coppa Italia contro la Vibonese. La settimana successiva sarà campionato con gli amaranto che faranno il proprio esordio in trasferta contro il Favara, mentre alla seconda giornata sarà subito scontro diretto con la Nissa.

Il calendario di settembre

7/9: Castrumfavara – Reggina

14/9: Reggina – Nissa

21/9: Vibonese – Reggina

24/9: Reggina – Gelbison

28/9: Savoia – Reggina