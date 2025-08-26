Reggina: il nuovo dato della campagna abbonamenti
I tifosi amaranto rispondono presente. Domani si chiude ma...
26 Agosto 2025 - 08:42 | Redazione
Continua ad aumentare il numero di abbonati in casa Reggina. Dopo la buona risposta riscontrata nella prima parte, c’è anche partecipazione in questa seconda fase.
La società ha aggiornato il dato delle nuove sottoscrizioni arrivati a 530, per un totale adesso di 2586. Ricordiamo che domani 27 agosto si chiude, ma non è escluso che la campagna possa essere riaperta.