Reggina, abbonamenti: risposta tiepida, forse la società si aspettava di più

Cinque giorni ancora. E’ quello del 30 giugno il termine ultimo fissato per la chiusura della prima fase della campagna abbonamenti. La partenza è stata parecchio interessante, il seguito non ha viaggiato alla stessa media della prima giornata ed al momento, ma questi non sono dati ufficiali, secondo quanto ha scritto oggi Gazzetta del Sud, le tessere sottoscritte sarebbero circa 500.

Non moltissime se si considera che in questi primi dieci giorni, era stato inserito anche il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, lo scorso anno circa 2500. Nonostante, quindi, la ventata di aria nuova, le radicali modifiche dell’intero comparto dirigenziale, ancora non si è riusciti ad entrare nel cuore della gente in maniera convincente.

Probabilmente più incisiva sarà la seconda fase, quella che comprende gli ultimi dieci giorni di luglio, con l’organico definito quasi per intero ed una idea di squadra che potrebbe dare qualche indicazione in più. Proprio per questo motivo la società ha diviso la campagna abbonamenti in tre fasi, in modo da poter completare il suo percorso fino all’inizio della nuova stagione e quindi mettere nelle condizioni il tifoso di decidere avendo una visione più ampia.

Intanto si rimane in attesa di capire quello che succederà in questi ultimi cinque giorni e quale quota verrà toccata. Chiudere a 1000 sarebbe già un discreto traguardo, le possibilità che ciò avvenga però, non sono altissime.