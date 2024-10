Reggina: con una vittoria degli amaranto, come cambia la classifica

Ci si gioca molto in un solo tempo. Le condizioni, però, non sono favorevoli

Se si vuole continuare a sperare in un campionato di vertice e quindi non perdere le distanze da chi sta davanti, è indispensabile questo pomeriggio riuscire a conquistare i tre punti contro l’Acireale, ben consapevoli che il compito è di quelli ardui, non per la forza dell’avversario che comunque va rispettato, ma per le condizioni iniziali di una partita che vedrà giocarsi solo il secondo tempo, sotto di un gol e con l’uomo in meno.

Dalla Reggina intanto ci si aspetta una prova d’orgoglio dopo la battuta d’arresto di Siracusa e allo stesso tempo l’impresa per modificare una classifica già deficitaria.

La classifica

Scafatese 16; Siracusa 15; Vibonese 13; Nuova Igea 10; Reggina 9; Pompei 9; Locri 9; Sambiase 8; Paternò 8; Favara 7; Città di Sant’Agata 7; Nissa 6; Ragusa 6; Enna 6; Licata 5; Sancataldese 4; Acireale 4; Akragas 4

La classifica in caso di vittoria

Scafatese 16; Siracusa 15; Vibonese 13; Reggina 12; Nuova Igea 10; Pompei 9; Locri 9; Sambiase 8; Paternò 8; Favara 7; Città di Sant’Agata 7; Nissa 6; Ragusa 6; Enna 6; Licata 5; Sancataldese 4; Acireale 4; Akragas 4