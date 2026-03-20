Reggina-Acireale: tra i 24 convocati amaranto ci sono due giovani
Otto rimangono a casa per scelta, Barillà infortunato e quattro andranno in tribuna
20 Marzo 2026 - 16:46 | Comunicato
Sono 24 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con l’Acireale:
Portieri: Barranca (2009), Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Panebianco, Porcino, Verduci Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Scali (2007)
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa,
Non convocati: Canino, Chirico, Distratto, Fanari, Lanzillotta, Pellicanò, Salandria, Sartore
Indisponibili: Barillà
Giuseppe Barranca e Francesco Scali indosseranno rispettivamente le maglia numero 12 e numero 70.