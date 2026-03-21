Reggina-Acireale: le formazioni ufficiali. Diverse novità nell’undici amaranto
Guida al centro dell'attacco, Desiato torna titolare, si rivede Giuliodori
21 Marzo 2026 - 14:00 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Acireale, gara valida per la 28ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, Desiato, D. Girasole, Verduci; Laaribi, Macrì; Edera, Bevilacqua, Ragusa; Guida. All. Torrisi
A disposizione: Summa, R. Girasole, Mungo, Feraro, Di Grazia, Palumbo, Scali, Porcino, Fofana.
ACIREALE: Negri; Gagliardi, Cozza, Semenzin, Tourè, Nardo, Gallo, Rechichi, Samb, Daqoune, Hebeck All. Cozza
A disposizione: Di Franco, S. Di Stefano, Kean, Lo Faso, Demoleon, Floridia, D. Di Stefano, Vitale, Boulahia.
Arbitro: Christian De Angelis (Nocera Inferiore). Assistenti: Angelo Macchia (Moliterno), Lorenzo De Giulio (Nichelino)