Reggina: acquisti e cessioni: L’organico attuale degli amaranto

Con un calciomercato che mette a disposizione ancora un mese per la conclusione delle trattative, questa la situazione in casa Reggina, in attesa di altri movimenti che soprattutto in uscita dovrebbero arrivare a breve:

ACQUISTI: Portiere: Guarna; Difensori: Bertoncini, Rossi, Loiacono, Marchi, Bresciani; Centrocampisti: Sounas, Bianchi, Paolucci, De Rose; Attaccanti: Reginaldo, Corazza.

CESSIONI: Licastro, Sandomenico, Maritato, Conson, Ciavattini, Petermann, Ungaro, Mastrippolito.

L’ATTUALE ORGANICO DELLA REGGINA:

Portieri: Guarna, Farroni

Difensori: Bertoncini, Loiacono, Gasparetto, Redolfi, Rossi, Marchi, Kirwan, Bresciani (gli ultimi due esterni)

Centrocampisti: De Rose, N. Bianchi, Paolucci, Sounas, Zibert, Salandria, Marino, De Falco

Attaccanti: Bellomo, Doumbia, Corazza, Reginaldo, Strambelli, Baclet

Leggi anche