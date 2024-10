La Reggina saluta De Falco e Baclet. Il secondo non in maniera definitiva

Potrebbe essere questa la settimana decisiva. Dopo aver risolto le uscite dei vari Conson, Ciavattini, Petermann, Ungaro e Mastrippolito, è il momento di chiudere anche quelle definite più complicate.

Dovrebbe essere ormai fatta per De Falco alla Viterbese, il centrocampista sarebbe pronto alla firma di un biennale nella giornata di oggi, mentre l’accelerazione della Virtus Francavilla su Baclet, ha sbloccato una situazione che rischiava di rimanere in fase di stallo ancora per un pò con i conseguenziali rischi.

L’attaccante, con un contratto che lo lega alla Reggina fino al 30 giugno del 2021, si trasferirà in Puglia con la formula del prestito, liberando lo spazio per l’attaccante che dovrà arrivare. Per questa operazione in entrata, però, si dovrà aspettare ancora qualche settimana.

Rimane in attesa la posizione di Strambelli. Si era parlato di uno scambio con il Pisa che avrebbe portato alla Reggina l’attaccante Eusepi, ma al momento è tutto fermo.

