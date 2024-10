Reggina, un altro addio. Il saluto affettuoso di Alberto De Francesco

Settimo Over in uscita. Attese ancora novità

Lo avevamo scritto giorni addietro. Anche per Alberto De Francesco è arrivato il momento dell’addio. Il forte centrocampista, alla sua seconda esperienza in amaranto, decisamente meno brillante rispetto alla prima sul piano personale, ma indimenticabile per quello che riguarda il risultato di squadra con la promozione in serie B, saluta i tifosi con un breve ma significativo messaggio: “Una storia tanto bella quanto particolare la nostra… grazie Reggio, grazie Reggini e grazie REGGINA. Con tanto, tantissimo affetto. Alberto”.

Arriva così, in attesa che venga ufficializzato, anche il settimo movimento in uscita della famosa lista Over. Ed entro la fine di questa settimana se ne prevedono altri.