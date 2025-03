Reggina: incredibile il gol di Adejo, nonostante la ‘mossa da Wrestling’ – FOTO

“E’ stato un momento bellissimo quello del gol“. Questo il commento di Daniel Adejo al termine della partita vinta dalla Reggina in quel di Paternò, grazie alla prima rete stagionale del difensore amaranto. E pensare che questa gara il numero due ha rischiato di non giocarla, per quella distorsione alla caviglia che lo ha visto costretto ad uscire dal campo contro l’Enna al Granillo e che fino a martedi gli ha impedito anche di camminare.

Evidentemente il suo primo gol, nel contesto di una giornata molto difficile, era segnato dal destino se aggiungiamo oltre al miracoloso recupero, anche la grande occasione sprecata nel primo tempo, sempre di testa e da buonissima posizione.

E grazie allo scatto che troviamo nella foto gallery della Reggina, ci si può rendere conto delle condizioni con le quali Adejo è riuscito non solo a colpire la palla, ma anche a indirizzarla trovando l’unico spazio utile per battere il portiere del Paternò. La marcatura su Daniel è una vera e propria mossa di Wrestling, ma nonostante questo il giocatore è riuscito a fare gol, regalando alla Reggina tre punti pesantissimi e forse anche di più.