Adejo: ‘Martedi non potevo camminare. Momento bellissimo’. Gol con dedica

La gioia della prima marcatura stagionale per Daniel Adejo che a questa gara ha rischiato di non partecipare per quella distorsione alla caviglia subìta la scorsa settimana che ha messo in discussione la sua presenza, ma non per lui:

“E’ stato bellissimo il momento del gol. Ringrazio lo staff medico per avermi dato la possibilità di scendere in campo. Non so perchè ci hanno fatto la guerra, ma questo è il calcio, nessuno regala nulla. L’ultimo gol l’avevo fatto in Grecia. Nel primo tempo ci ero andato vicino e poi mi sono riscattato, il gol arriva su schema, cose provate più volte e oggi è andata bene. La realtà della serie D è questa, chi si adatta prima riesce a vincere. Martedi non potevo camminare, lo staff medico mi ha rimesso in piedi. Vincere sempre e alla fine si vedrà. Voglio dedicare questo gol a Vittorio”.