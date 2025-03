Reggina, tre punti di platino per continuare la rincorsa

La Reggina aveva il compito più difficile in questa giornata e il campo ne è stata la dimostrazione. Complicata la partita giocata a Paternò vinta grazie ad un colpo di testa di Adejo nel contesto di un match durissimo dal punto di vista agonistico e un terreno di gioco in pessime condizioni. Vincono anche Siracusa e Scafatese, rimane tutto invariato.

Primo tempo

Reggina impegnata in trasferta contro il Paternò, gara che mister Trocini ha presentato come ostica. Il tecnico non cambia nulla nonostante i recuperi di Grillo e Forciniti, l’unica novità è l’inserimento di Vesprini per l’infortunato Giuliodori. Davanti a Lagonigro, quindi, il giovane 2006 a destra, poi Girasole, Adejo e Cham. In mezzo Barillà, Laaribi e Porcino e davanti Ragusa, Renelus e Barranco.

Amaranto subito aggressivi e prima conclusione con Barillà servito da una sponda di Barranco, tiro fiacco e impreciso. All’ottavo c’è un tiro cross di Ragusa che sfiora il palo alla sinistra del portiere. L’occasione più ghiotta per gli amaranto arriva al tredicesimo con una punizione ben battuta da Laaribi che pesca in piena area Adejo, il difensore schiaccia male di testa da ottima posizione.

Rischia la Reggina su un mischione in area, bravo a liberare Adejo in angolo. Sulla battuta successiva ancora confusione in zona Lagonigro, conclusione di Viglianisi che sbatte sulla traversa. Dopo una buona partenza, amaranto in sofferenza. Elevato l’agonismo in campo. Succede molto poco per quello che riguarda le occasioni, aumenta invece il numero dei falli soprattutto quelli commessi dai padroni di casa. Il primo tempo, molto complicato per la Reggina, si chiude con una punizione dal limite battuta molto male da Barillà, 0-0 il risultato.

Secondo tempo

Si gioca su un terreno di gioco pessimo e succede poco o nulla nei primi dieci minuti e quell’episodio ricercato sin dall’inizio su palla inattiva, arriva al dodicesimo con Adejo che gira benissimo di testa dopo aver ricevuto il cross e mette in rete per il vantaggio degli amaranto. Prima marcatura stagionale per il difensore. Il Paternò opera una serie di sostituzioni.

Primo cambio anche per Trocini che inserisce Grilllo per Renelus. Al ventesimo, sul consolidato schema rimessa di Cham e inserimento di Barillà, il capitano di testa colpisce in pieno la traversa. Al venticinquesimo la Reggina non riesce a sfruttare un errore difensivo del Paternò con Barranco che si invola, cerca l’assist per Ragusa anzichè tirare in porta, l’azione sfuma. Peccato.

A quindici dalla fine De Felice entra al posto di un generoso Barranco. Dopo pochi minuti esce anche Barillà, dentro Dall’Oglio. Nel finale c’è spazio anche per Capomaggio che sostituisce Ragusa. Porcino prima di lasciare il campo si fa ammonire e diffidato salterà la prossima sfida con l’Akragas, poi esce per Forciniti. Il giovane centrocampista rientra dopo sette giornate di assenza. La Reggina riesce a tenere lontano il Paternò dalla propria porta, nessuna occasione nel secondo tempo, e conquista tre punti pesantissimi.