Reggina, Ballarino: ‘Da quando sono qui, Curva Sud sempre dalla mia parte’

Felice per una vittoria di una enorme importanza, il patron Ballarino si è presentato a Paternò da ex e per questo è stato anche premiato: “Mi hanno premiato come ex calciatore del Paternò negli anni 70. La partita? Anche oggi i nostri ragazzi hanno dimostrato che sono immensi, quello che accadrà si vedrà.

Penso che il Siracusa abbia trascorso una settimana poco tranquilla e speriamo di fargliene passare altre. Adesso altre otto finali. I tifosi straordinari anche oggi, da quando sono arrivato ho avuto sempre la Curva Sud dalla mia parte, tranne in qualche rara circostanza”.