Reggina, Trocini: ‘Mi servivano undici boscaioli. Adejo? Non avete idea…’

L’analisi di mister Trocini a fine gara ai microfoni di radio Febea: “Era questa la partita da fare ed è per questo che ho fatto i complimenti ai ragazzi. Mi servivano undici boscaioli a fare legna, grande tenuta mentale e la qualità hanno fatto la differenza. Abbiamo giocato su un campo pessimo, serviva sempre un tocco in più per aggiustare la palla prima di calciare, qui hanno fatto fatica tutti. Loro si difendevano sempre bassi, sapevamo di dover soffrire, per questo dico che la prestazione è stato ottima.

Andando a cercare il pelo nell’uovo, si doveva fare il secondo gol perchè poi loro hanno buttato tutti in avanti compreso un difensore, non rientravano più. Daniel? Difficile trovare aggettivi per lui, non avete idea come era la sua caviglia martedi, gonfissima e con un dolore importante. Due giorni dopo ha chiesto di allenarsi con la squadra, noi sorpresi per la sua capacità di sopportazione del dolore.

A prescindere dal gol, una grande prestazione insieme a Girasole. Il dialogo con Porcaro? Cose di campo, il nervosismo finale dettato dallo sviluppo della partita”.