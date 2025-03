Serie D: Reggina, tre punti pesantissimi. I risultati e la classifica

Tutto facile per il Siracusa. Scafatese e Sambiase non mollano

Era una delle due trasferte più complicate per la Reggina e gli amaranto l’hanno vinta dopo un match durissimo. Ha deciso Adejo alla prima marcatura stagionale e continua così la rincorsa al Siracusa, vittorioso in casa contro la Sancataldese. Vince anche la Scafatese che non molla, tre punti anche per il Sambiase.

I risultati della giornata

Pompei – Scafatese 0-2

Locri – Favara 0-1

Akragas – Acireale 0-0

Licata – Enna 1-0

Nissa – Nuova Igea 3-0

Paternò – Reggina 0-1

Sambiase – Ragusa 2-1

Siracusa – Sancataldese 3-1

Vibonese – Città di S. Agata 1-3

La classifica

Siracusa 60

Reggina 57

Scafatese 54

Sambiase 52

Vibonese 45

Nissa 39

Nuova Igea 36

Paternò 34

Favara 33

Ragusa 32

Pompei 28

Enna 27

Acireale 27

Città di S. Agata 25

Sancataldese 24

Locri 23

Licata 23

Akragas 13