Reggina, al Granillo applausi per tutti? Obiettivi doppia cifra e primo gol

Chiudere in bellezza una stagione che ha consentito alla Reggina di raggiungere gli obiettivi prefissati, accompagnata però da polemiche, difficoltà, contestazioni.

L’ultima partita di campionato potrebbe rappresentare un primo momento di riconciliazione, rispetto ad un percorso nuovo che la società intende riavviare. Lo capiremo innanzitutto dalle presenze sugli spalti e dagli umori, il distacco tra le parti quest’anno è stato più evidente che mai, una spaccatura che la società vuole assolutamente rimettere a posto ed in questo senso le ultime settimane hanno evidenziato un cambio di rotta netto.

Come detto in altra parte di giornale, per tanti sarà l’ultima apparizione in maglia amaranto, pochi i giocatori sotto contratto anche per la prossima stagione, la maggior parte pronti per i saluti. Tra questi ultimi l’attaccante Andrea Bianchimano, già ceduto al Perugia lo scorso gennaio e autore di nove reti nel contesto di un campionato caratterizzato da un inizio complicato ed una serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori dai giochi per un po’ di tempo.

Vuole la doppia cifra per chiudere in bellezza, merita la doppia cifra l’attaccante amaranto, spesso protagonista e trascinatore di una squadra che fino ad un certo punto della stagione era molto giovane ed aggrappata alle sue reti. L’ultimo stop per guai muscolari lo ha frenato nel momento clou, ma il numero nove è pronto a tornare per regalarsi l’ultimo sigillo e nessun dubbio sul fatto che nella passerella finale sarà quello che riceverà solo applausi.

Un calciatore pronto ad andare via ed alla ricerca della doppia cifra, un altro di passaggio, in prestito dall’Atalanta, che invece vorrebbe concludere con almeno un gol. Tiziano Tulissi è certamente tra le note positive di questo campionato, giocatore dotato di buona qualità tecnica, abile nel dribbling, prezioso negli assist. Il desiderio è quello di salutare Reggio con una rete, la merita.