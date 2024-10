Reggina-Alessandria: l’undici iniziale di Aglietti avrà tante novità

Quando si perde si cercano delle soluzioni soprattutto negli uomini che si hanno all’interno del proprio organico. Mister Aglietti ci sta provando ma purtroppo con scarsi risultati visto che nelle ultime gare nonostante le modifiche in alcuni settori del campo, è arrivata comunque la sconfitta. E tra scelte e squalifiche, non mancheranno le novità anche per la gara di domenica sera al Granillo.

Il possibile schieramento anti Alessandria

Sicuramente in difesa dove Cionek sarà fuori per squalifica e la coppia di centrali potrebbero formarla Stavropoulos e Loiacono, mentre a destra spera di riprendere il proprio posto Lakicevic, fuori nelle tre delle quattro partite in cui la Reggina è uscita battuta consecutivamente, presente invece a Cosenza. Sulla mediana scelte praticamente obbligate con la squalifica di Hetemaj che impone l’impiego di un centrocampista più di quantità e quindi Bianchi e non Cortinovis con quest’ultimo ancora non completamente a proprio agio.

Le scelte più complicate saranno come sempre sulla corsia di destra, ad oggi quella che ha fatto registrare le maggiori problematiche, nonostante l’ampia scelta di uomini a disposizione del tecnico. Tra Ricci, Laribi, Rivas, potrebbe spuntarla a sorpresa Adjaponog, in crescita dopo il lungo periodo di stop. Bellomo sulla corsia di sinistra, mentre per quello che riguarda l’attacco, dipenderà dal tipo di modulo che si vuole adottare. Montalto, Galabinov o entrambi.