Reggina-Alessandria: promozione per gli abbonati, risposta scarsa dei tifosi. Il dato

Saranno gli ultimi risultati, sarà il cambio delle regole riguardo gli accessi allo stadio che dallo scorso 6 dicembre potranno avvenire solo attraverso l’esibizione del Super Green Pass, fatto sta che la promozione lanciata dalla Reggina per gli abbonati, che si seguito riportiamo, fino al momento non ha fatto registrare particolare interesse. Sono solo 60 circa i tagliandi venduti su 1733 abbonati, un numero che in qualche modo preoccupa anche in vista dell’apertura libera che avverrà nella giornata di venerdi. Domenica sera al Granillo la gara importantissima tra la Reggina e l’Alessandria, rischia di avere una cornice di pubblico non particolarmente esaltante.

La promozione per gli abbonati

In occasione della gara Reggina-Alessandria, in programma domenica 12 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Granillo, il club mette in campo una speciale promozione riservata a coloro i quali hanno sottoscritto il mini-abbonamento. Presentandosi presso le biglietterie di piazza Duomo e PalaBotteghelle muniti del titolo personale, dalle ore 9:00 di martedì 7 dicembre, sarà possibile acquistare un tagliando al 50% per tutti i settori dello stadio.

L’iniziale fase di prevendita sarà dedicata solo ed esclusivamente ai fruitori dell’iniziativa. A partire dalle ore 09:00 di venerdì 10 dicembre, invece, sarà attiva la vendita libera, che durerà fino alle ore 20:30 di domenica 12 dicembre.

PREZZI PROMO RISERVATA AI TITOLARI DI MINI-ABBONAMENTO

SETTORE INTERO (50%) UNDER 18 (50%) UNDER 10 (50%) DIV. ABILI (50%)* CURVA SUD E NORD 5,70€ 4,00€ 3,50€ N.D. TRIBUNA EST 9,50€ 8,00€ 4,50€ 8,00€ TRIBUNA OVEST (Laterale e Grande) 15,00€ 10,00€ 5,50€ 10,00€ TRIBUNA OVEST (Centrale) 19,00€ 14,00€ 7,50€ N.D. TRIBUNA VIP N.P. N.P. N.P. N.D. I prezzi si intendono esclusi di diritto di prevendita.

* Solo ed esclusivamente in caso di esaurimento posti disponibili

Per poter avere accesso all’Oreste Granillo, si raccomanda di rispettare la normativa anti-Covid vigente (essere in possesso di Green Pass rafforzato). Si raccomanda altresì di presentarsi muniti di mascherine protettive, che andranno indossate per tutta la durata dell’evento, compresi pre-partita, intervallo e deflusso dallo stadio.