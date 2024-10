Reggina: Alfredo Pedullà svela uno dei colpi internazionali annunciati da Gallo

La notizia del pomeriggio quella lanciata dal presidente Luca Gallo a margine del conferimento da parte del sindaco Falcomatà al massimo dirigente della cittadinanza onoraria: “In corso trattativa con giocatore internazionale“, viene approfondita dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che scrive: “Luca Gallo, presidente della Reggina, ci ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla clamorosa trattativa in corso, chiaramente da definire, per il trasferimento del difensore Rami in amaranto. Queste le dichiarazioni di Gallo: “E’ uno dei profili che stiamo seguendo. Non nego che Rami appartenga a una piccola lista di nomi che la Reggina sta monitorando con attenzione. Per il momento non posso dire altro. Ho soltanto dichiarato che siamo vicini a un profilo internazionale, vedremo gli sviluppi”.

Il difensore, campione del mondo con la maglia della Francia, ha giocato in Italia con il Milan insieme a Jeremy Menez.