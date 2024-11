Reggina, Alfredo Pedullà: ‘Inzaghi, totale disponibilità e intrigato dal progetto’

Anche sul sito alfredopedulla.com del noto giornalista esperto in calciomercato, arriva la conferma di una trattativa in corso che ha tutti i presupposti per concludersi in maniera positiva:

L’apertura di Pippo Inzaghi alla Reggina

“Pippo Inzaghi ha aperto stamattina completamente alla Reggina. C’è la sua totale disponibilità, Inzaghi è pronto ad accettare. Non ci sono accordi o firme, ma si può chiudere entro stasera. L’apertura è arrivata dopo un confronto sui piani tecnici: Inzaghi ha chiesto garanzie, la Reggina vuole investire dopo la svolta societaria. E lui è intrigato dal progetto, con una campagna acquisti che sia in linea con le sue esigenze. Adesso si entrerà nel vivo e già entro stasera si arriverà a una decisione definitiva: mancano le firme, ma in queste ore le sensazioni sono molto positive”.