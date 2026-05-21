Reggina, Alfredo Pedullà: ‘Presentata una proposta ufficiale di acquisto’

Sarà la società a dover valutare contenuti, condizioni, garanzie e prospettive dell’eventuale operazione

Il silenzio della Reggina continua. Ma attorno al futuro societario del club amaranto registriamo una novità importante. Nei giorni scorsi CityNow ha raccontato, a più riprese, l’interesse di un fondo americano per la società. Un interesse collegato alla figura di Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano già noto nel mondo dello sport e indicato come possibile referente dell’operazione.

La vicenda, fin qui, si è mossa sottotraccia. Poche parole, nessuna presa di posizione ufficiale da parte della società e un clima di grande prudenza. Anche per questo, ogni indiscrezione va maneggiata con attenzione.

La notizia rilanciata da Pedullà

Nelle ultime ore, però, è arrivato un aggiornamento dal giornalista Alfredo Pedullà:

“Oggi il gruppo che fa riferimento a Matt Rizzetta ha presentato una proposta ufficiale. Ora la Reggina potrà decidere se accettarla oppure no”.

Una frase breve, ma significativa. Perché sposta il tema dal semplice interesse alla possibile apertura di una fase concreta. Se la proposta è stata realmente formalizzata, adesso la palla passa alla Reggina. Sarà la società a dover valutare contenuti, condizioni, garanzie e prospettive dell’eventuale operazione.

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Ora la parola passa al club

Il punto centrale resta sempre lo stesso: cosa intende fare l’attuale proprietà? Il club, fino a questo momento, non ha chiarito pubblicamente lo scenario. I tifosi attendono comunicazioni, spiegazioni, una linea. La stagione è finita, ma il futuro resta sospeso.

In questi casi i patti di riservatezza possono spiegare il basso profilo dei protagonisti. Ma la riservatezza non cancella l’attesa di una piazza che vuole capire quale sarà la strada scelta per la Reggina. Se accettare la proposta, respingerla o trattare su nuove basi. È questo, adesso, il bivio. Perché il tempo, nel calcio, non è mai un dettaglio. E ogni giorno di silenzio pesa su programmazione, scelte tecniche e rapporto con la tifoseria.