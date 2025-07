Reggina: il programma degli allenamenti fino al 17 agosto. Si riaprono le porte del S. Agata

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 1° al 17 agosto al Centro Sportivo Sant’Agata. Le sedute di allenamento pomeridiane si svolgeranno a porte aperte.

1 agosto Ore 9.30 Allenamento Ore 18 Allenamento

2 agosto OFF OFF

3 agosto OFF OFF

4 agosto Ore 9,30 Allenamento Ore 18 Allenamento

5 agosto Ore 9,30 Allenamento Ore 18 Allenamento

6 agosto Ore 9,30 Allenamento Ore 18 AMICHEVOLE DA STABILIRE

7 agosto Ore 9.30 Allenamento Ore 18 Allenamento

8 agosto Ore 9.30 Allenamento Ore 18 Allenamento

9 agosto Ore 9,30 Allenamento OFF

10 agosto Ore 9,30 Allenamento Ore 18 AMICHEVOLE SALERNITANA TRASFERTA

11 agosto OFF Ore 18 Allenamento

12-ago Ore 9.30 Allenamento Ore 18 Allenamento

13-ago Ore 9,30 Allenamento Ore 18 ALLENAMENTO CONGIUNTO ASD ARDORE

14-ago OFF OFF

15-ago OFF OFF

16-ago OFF OFF

17-ago OFF Ore 18 Ripresa allenamenti