Reggina: allenamenti a porte aperte, il programma

Venerdi la presentazione del nuovo tecnico Alfio Torrisi

23 Ottobre 2025 - 09:36 | Redazione

Visuale Campo 2 S Agata

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

Giovedì 23/10: ore 15
Venerdì 24/11: ore 10.30
Sabato 25/11: ore 10

Tranne la rifinitura del sabato, le sessioni di allenamento sono aperte a tifosi e stampa.

Presentazione Torrisi

Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente alla stampa venerdì 24 ottobre, alle ore 16 presso la Sala “Nakamura” del Centro Sportivo Sant’Agata.

