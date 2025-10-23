Reggina: allenamenti a porte aperte, il programma
Venerdi la presentazione del nuovo tecnico Alfio Torrisi
23 Ottobre 2025 - 09:36 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
Giovedì 23/10: ore 15
Venerdì 24/11: ore 10.30
Sabato 25/11: ore 10
Tranne la rifinitura del sabato, le sessioni di allenamento sono aperte a tifosi e stampa.
Presentazione Torrisi
Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente alla stampa venerdì 24 ottobre, alle ore 16 presso la Sala “Nakamura” del Centro Sportivo Sant’Agata.