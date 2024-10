La Reggina e l’allenatore, ci siamo. La conferma arriva anche da “Momento Italia”

Come detto e ripetuto più volte, dovremmo essere alla svolta sulla questione Reggina-allenatore. E’ stato il DS Taibi a confermarci che sarà questa la settimana in cui la squadra amaranto avrà il suo nuovo tecnico e una ulteriore conferma ci arriva dall’articolo pubblicato oggi da momentoitalia.it, ricordiamo sito della M&G di Luca Gallo:

“…Nomi circolati? Da Colantuono a Caserta, da Auteri a Braglia, da Toscano a Bisoli. E’ il gioco delle parti perchè dalla stampa filtrano mezze verità, mezze bugie, sussurri, cantonate atomiche, piste false e profili più o meno vicini al mondo amaranto.

Giugno è un mese decisivo. La Reggina si è presa il tempo giusto per non sbagliare niente, anche perchè le idee su come fare e cosa fare sono chiarissime. Il presidente Gallo, il DG Andrea Gianni ed il DS Massimo Taibi non hanno mai staccato la spina e stanno concentrando le loro energie sulla prossima stagione.

La fumata bianca per il nuovo allenatore è quasi matura, anche perchè gli sarà cucita addosso una squadra top, funzionale al pensiero di gioco del futuro coach, molto vicina all’idea di gioco del DS Taibi, ma anche e soprattutto in linea con i sogni del presidente Gallo e della tifoseria di Reggio.

La Reggina, come i grandi club, non ha ancora un allenatore, un club che attende di limare i dettagli prima di annunciare il tecnico…”

