Reggina, altro indizio su un nuovo arrivo. E se non fosse un giocatore?

Arrivo imminente, secondo l'anticipazione dello stesso club amaranto. E se stavolta non si trattasse di un giocatore?

Ritorno al futuro. Così, giocando come fatto in questi ultimi giorni con un’attività social simpatica e inusuale, la Reggina prova ad anticipare un’altra ufficialità. Dopo il ‘Clooney’ Bellomo e ‘Patty Pravo’ Strambelli e gli altri nuovi acquisti, la scena ritrae la celebre trilogia di Ritorno al Futuro.

Nei giorni scorsi il d.s. Taibi aveva escluso cavalli di ritorno, uno dei papabili (Bianchimano) sta per accasarsi al Catanzaro. A chi è rivolto quindi l’indovinello social? Al momento bocche cucite, complicato sbrogliare il rebus pensando ad ex giocatori amaranto pronti a tornare in riva allo Stretto.

E se non fosse un giocatore? Sembra questa, al momento, la pista più probabile. Nei giorni scorsi infatti è aumentato il ‘pressing’ nei confronti di Emanuele Belardi, egregio il suo lavoro svolto in pochi mesi da responsabile del settore giovanile amaranto prima dell’improvvisa separazione.

Nel restyling complessivo operato dal nuovo presidente Gallo e il d.g. Iriti, ritrovare una figura di spessore attaccata alla causa amaranto come Belardi sarebbe l’ennesimo colpo nel giro di pochi giorni. O magari l’indizio anche in questo caso porta a un nuovo innesto nell’organico a disposizione di Cevoli, non resta che attendere…