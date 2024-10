Reggina, Amoruso: ‘L’Empoli non ci regalò nulla. L’anno dopo li abbiamo mandati in B’

Torna Empoli-Reggina ed il ricordo inevitabilmente riconduce a quella memorabile sfida che gli amaranto sotto di tre reti, riuscirono a rimontare e grazie a quel pareggio e la vittoria successiva in casa contro il Milan, guadagnarono una miracolosa salvezza, nonostante la pesantissima penalizzazione. Ne parla Nicola Amoruso a Reggina TV:

“Di Empoli-Reggina 3-3 ricordo le discussioni successive. Entrammo in campo stranamente apatici, forse anche stanchi perchè si stava portando a termine un campionato faticosissimo. L’ Empoli stava molto bene e quel primo la squadra di casa poteva chiuderlo anche sul 4-0. Poi nell’intervallo mister Mazzarri fu molto bravo, prese in mano la situazione ricordandoci che avevamo fatto quasi un miracolo fino a quel momento e che non si poteva mollare proprio all’ultimo”.

“Si entrò in campo con un altro piglio, nessuno ci ha regalato nulla, il pareggio lo abbiamo conquistato con merito e per chi non se lo ricorda, a me il rigore è stato fatto ripetere, oltre al gol annullato per fuorigioco che non c’era neppure. Se poi ricordate, l’anno successivo arrivò l’Empoli al Granillo e vincemmo 2-0, io non aspettavo altro che mandarli in serie B e poi con una rete mia e di Barreto. Una bella soddisfazione”.